شهید سرلشکر نورعلی شوشتری از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس بود که فرماندهی عملیات مرصاد، در مقابله با حمله سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران، را برعهده داشت. او همچنین جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه‌های نجف، حمزه و قدس در استان سیستان و بلوچستان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهید نورعلی شوشتری، ۲۶ مهرماه ۱۳۸۸ در حمله انتحاری گروهک تروریستی جندالشیطان در منطقه پیشین سیستان و بلوچستان به شهادت رسید؛ حمله‌ای که شماری از فرماندهان سپاه و سران قبایل و مردم منطقه نیز در آن جان باختند.