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در حال حاضر سالانه بالغ بر ۱۳ هزار تن نایلون در این واحد تولید می شود که بیش از ۶۰ درصد آن صادر می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید علیرضا پور رضایی رییس هیات مدیره واحد تولیدی گفت: یکی از قدیمیترین واحدهای تولید نایلون در استان یزد است ، از سال ۵۹ تولید نایلون را با یک دستگاه شروع کرده ایم.
منصور شاطر کریم مدیر تولید ادامه داد: ما تولید کننده نایلون های گلخانه ای ، صنعتی و کشاورزی هستیم که از عرض ۳۰ سانتیمتر تا ۱۰ متر در این واحد تولید می شود.
حمید محمدی مدیر بازرگانی نیز گفت: در حال حاضر سالانه بالغ بر ۱۳ هزار تن نایلون در این واحد تولید می شود که بیش از ۶۰ درصد آن به کشورهای همسایه ، آسیای میانه و حوزه خلیج فارس صادر می شود.