به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید علیرضا پور رضایی رییس هیات مدیره واحد تولیدی گفت: یکی از قدیمی‌ترین واحد‌های تولید نایلون در استان یزد است ، از سال ۵۹ تولید نایلون را با یک دستگاه شروع کرده ایم.

منصور شاطر کریم مدیر تولید ادامه داد: ما تولید کننده نایلون های گلخانه ای ، صنعتی و کشاورزی هستیم که از عرض ۳۰ سانتیمتر تا ۱۰ متر در این واحد تولید می شود.

حمید محمدی مدیر بازرگانی نیز گفت: در حال حاضر سالانه بالغ بر ۱۳ هزار تن نایلون در این واحد تولید می شود که بیش از ۶۰ درصد آن به کشور‌های همسایه ، آسیای میانه و حوزه خلیج فارس صادر می شود.



