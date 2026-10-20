به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایشگاه عکس "آنچه دیده نشد" با آثاری از محمود ابوحمده عکاس فلسطینی، در موزه هنر‌های معاصر فلسطین افتتاح شد.

این مجموعه عکس که پیش‌تر با عنوان " مالم یُشاهِد" در شهر بغداد به نمایش درآمده بود، اینک در قالب روایتی مستقل توسط خانه عکاسان ایران در تهران و در پنج بخش به نمایش درآمده است.

مجتبی کوچکی عکاس و گردآوردنده این نمایشگاه گفت: ابوحمده تلاش کرده بعد از آنکه عکاسان خبری کارشان را تمام کردند به سراغ سوژه‌ها برود.

او تلاش کرده درد‌های مردم غزه را بعد از حادثه‌ها ثبت کند. درد‌هایی که در آن‌ها امید پر رنگ‌ترین مفهوم است.

وی افزود: حدود ۶۶ عکس در پنج بخش همراه با زندگی نامه این عکاس و توضیحاتی درباره عکس‌ها در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دارد.

کوچکی در ادامه گفت‌و‌گو اظهار داشت که آثار این نمایشگاه به بازنمایی لحظات زیست روزمره کودکان و زنان در فلسطبن می‌پردازد.

ابوحمده تلاش کرده در این مجموعه از میان انبوه تصاویر بمباران و تخریب، لایه‌های پنهان مانده انسانی در غزه گم نشود.

این نمایشگاه تا ۱۵ آبان همه روزه در موزه هنر‌های معاصر فلسطین پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.