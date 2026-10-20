تلاش‌های کارآفرینانه در منطقه طارم، با تبدیل اراضی خشک و بی‌آب به باغ‌های پربار زیتون، مسیر جدیدی در بخش کشاورزی و صادرات این منطقه گشوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روایت زندگی علی کشاورز، کارآفرین ۵۷ ساله، از روزهایی می‌گوید که اراضی طارم تنها بیابانی خشک بود. او با مدیریت و احیای ۲۲۰ هکتار از این زمین‌ها، اکنون به الگویی برجسته در تولید زیتون در کشور تبدیل شده است.

صمد بنیادی، از کارگران این مجموعه، می‌گوید: «چند سال پیش اینجا هیچ درختی یا سبزی دیده نمی‌شد، اما امروز به لطف خدا، باغ‌های زیتون با کیفیت بالا در حال تولید و صادرات هستند.»

این مجموعه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، زنجیره کامل تولید را از تولید نهال در گلخانه‌های تخصصی تا فرآوری روغن و بسته‌بندی پوشش داده است. فروغ درویش‌بند، متخصص فنی مجموعه، تأکید می‌کند که با کنترل دقیق آفات و بیماری‌ها، توانسته‌اند محصولاتی با کیفیت استثنایی تولید کنند که جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی باز کرده است.

در حال حاضر، محصولات این باغ به کشورهای روسیه، عمان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود. با این حال، فعالان این حوزه معتقدند تسهیل در روند صدور مجوزهای قانونی و حمایت‌های دولتی می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. برآورد می‌شود با رفع موانع قانونی، حجم سرمایه‌گذاری در این بخش تا پایان سال جاری به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد که این امر می‌تواند نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند.