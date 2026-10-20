همزمان با پیشرفت مذاکرات تجاری پاکستان و آمریکا، علاقه واشنگتن به منابع معدنی پاکستان نیز افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، همزمان با پیشرفت مذاکرات تجاری پاکستان و آمریکا و بررسی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در بخش‌های کشاورزی، فناوری و صنعت، علاقه واشنگتن به منابع معدنی پاکستان نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر با پرسش‌هایی درباره شفافیت توافق ها، نحوه واگذاری منابع طبیعی و سهم مردم مناطق معدن خیز از منافع اقتصادی همراه بوده است.

سایت خبری «اکسپرس نیوز» نوشت، «جام کمال خان» وزیر تجارت پاکستان در دیدار با «ناتالی‌ای. بیکر» کاردار آمریکا در اسلام آباد، درباره گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و رفع موانع موجود در مسیر همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

جواد پال دبیر تجارت پاکستان در این دیدار اعلام کرد: مذاکرات مربوط به توافق تجاری دوجانبه دو کشور پیشرفت قابل توجهی داشته است، اما برخی بند‌های فنی همچنان به گفت‌و‌گو‌های بیشتر با دفتر نماینده تجاری آمریکا نیاز دارد.

در این دیدار، دسترسی محصولات کشاورزی پاکستان به بازار آمریکا، به ویژه انبه و خرمای بلوچستان، افزایش واردات پنبه و سویا از آمریکا و توسعه همکاری در زمینه فناوری‌های کشاورزی، صنایع غذایی و زنجیره سرد نیز بررسی شد. طرف آمریکایی برای پیگیری مسائل مربوط به دسترسی محصولات پاکستانی به بازار این کشور اعلام آمادگی کرد.

افزایش توجه واشنگتن به منابع معدنی پاکستان

یکی از محور‌های مهم این دیدار، بررسی فرصت‌های همکاری در بخش معدن، استخراج مواد معدنی، انتقال فناوری و آموزش نیروی کار متخصص بود. به گفته منابع پاکستانی، هیئت آمریکایی علاقه خود را به افزایش سرمایه گذاری و همکاری فنی در این بخش اعلام کرد.

روزنامه داون پاکستان در گزارشی در ششم اوت ۲۰۲۶ اعلام کرده بود شرکت‌های آمریکایی در حال بررسی فرصت‌های فعالیت در معادن کوچک‌تر پاکستان و سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ تر، به ویژه در زمینه مس و مواد معدنی راهبردی مانند آنتیموان هستند. این روند در چارچوب تلاش واشنگتن برای متنوع سازی زنجیره تامین مواد معدنی و کاهش وابستگی به چین ارزیابی شده است.

با این حال، افزایش علاقه آمریکا به منابع معدنی پاکستان با انتقاد‌هایی درباره ضرورت حفاظت از منافع ملی این کشور همراه شده است.

روزنامه داون در سرمقاله هفتم اوت خود با عنوان «ثروت معدنی» هشدار داد که منابع طبیعی پاکستان نباید بدون شفافیت و بررسی دقیق شرایط مالی و حقوقی قرارداد‌ها واگذار شوند. این روزنامه با اشاره به تجربه پروژه معدن مس و طلای ریکو دیک، بر ضرورت نظارت پارلمان بر قراردادها، شفافیت تعهدات مالی و تضمین سهم جوامع محلی از اشتغال، زیرساخت‌ها و منافع اقتصادی تاکید کرد.

منافع اقتصادی و چالش‌های سرمایه گذاری خارجی

در شرایطی که دولت پاکستان به دنبال جذب سرمایه خارجی برای توسعه بخش معدن است، چگونگی توزیع منافع این سرمایه گذاری‌ها و میزان مشارکت شرکت‌ها و جوامع محلی در پروژه‌ها به یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران تبدیل شده است.

در همین چارچوب، جام کمال خان در دیدار با کاردار آمریکا از ظرفیت‌های صنعتی بندر حب در ایالت بلوچستان، توسعه مناطق ویژه اقتصادی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی سخن گفت و از شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی پاکستان دعوت کرد.

دو طرف همچنین درباره مشکلات مسیر‌های زمینی تجارت منطقه‌ای و دسترسی به بازار‌های افغانستان و آسیای مرکزی گفت‌و‌گو کردند و بر ضرورت تقویت ارتباطات نهادی، حل موانع دسترسی به بازار‌ها و ادامه مذاکرات تجاری توافق کردند.

با توجه به این تحولات، گسترش همکاری‌های اقتصادی اسلام آباد و واشنگتن علاوه بر فرصت‌های احتمالی برای جذب سرمایه و توسعه صادرات، اهمیت شفافیت قراردادها، انتقال فناوری، مشارکت بخش خصوصی پاکستان و تامین منافع مناطق برخوردار از منابع معدنی را نیز برجسته کرده است.