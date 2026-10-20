رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با پیگیری‌های انجام شده و با همکاری و دستور مساعد رئیس کل بانک مرکزی، برداشت بدهی‌های مالیاتی از حساب مؤدیان به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود، تا برداشت از حساب مؤدیان فقط بابت مالیات قطعی‌شده و پرداخت‌نشده صورت گیرد.

محمدهادی سبحانیان در حاشیه چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، افزود: ساماندهی این فرایند، هم خواسته فعالان اقتصادی و هم از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی کشور است.

وی هدف از این اقدام را، برقراری توازن میان وصول قانونی مطالبات مالیاتی دولت، حفظ حقوق عمومی و کاهش مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی برشمرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که برای بنگاه‌ها ایجاد شده است، گفت: این سازمان در قالب بخشنامه‌های مختلف، مهلت انجام تکالیف مالیاتی مؤدیان را تمدید کرده و در زمینه بخشودگی جرایم و حمایت از بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، اقداماتی انجام داده است.

سبحانیان افزود: از سال گذشته که کشور درگیر جنگ تحمیلی بوده است، ما در بخشنامه‌های متعدد همه تکالیفی که مؤدیان به آن مواجه بودند مثلا در حوزه بخشودگی جرائم، تقسیط مالیات‌های پرداخت مواید را تمدید و تلاش کردیم که به مودیان کمک عمومی کنیم و نسبت به بنگاه‌های تولیدی که در جنگ اخیر مستقیم آسیب دیدند به صورت ویژه مساعدت کنیم.

وی ادامه داد: بار‌ها اعلام کردیم ما خودمان را نسبت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که شرکای راهبردی خودمان می‌دانیم متعهدیم تا نسبت به شرایط کشور و موقعیتی که آنها دارند امر مالیات ستانی را انجام دهیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه ممکن است در برخی از فرایند‌های اجرایی، مسائلی در خصوص بخشودگی جرایم وجود داشته باشد؛ گفت: تلاش سازمان این بود که با نگاه اصلاح فرایند‌های اجرایی، بتواند بخشودگی‌ها را اعمال کند به این معنا که قصد سازمان امور مالیاتی در اعمال جرائم، این نیست که پول بیشتری از مودیان مالیاتی بگیرد بلکه قصد ما این است، جریمه ای که قانونگذار برای مؤدی وضع کرده، مؤدی، یکسری از تکالیف خود را انجام دهد؛ بنابراین جریمه مالیاتی یک ضمانت اجرایی برای انجام دادن تکالیف قانونی است.

سبحانیان افزود: چنانچه مؤدیان در ادامه فعالیت خود تکالیف قانونی را به‌درستی انجام دهند و رفتار مالیاتی‌شان را اصلاح کنند، امکان برخورداری از حداکثر بخشودگی جرائم مربوط به گذشته، در چارچوب مقررات قانونی، برای آنها فراهم خواهد بود تا بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند؛ بنابراین ما به جریمه مالیاتی، به عنوان یک منبع وصولِ درآمد‌ها نگاه نمی‌کنیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رویکرد ما در بخشنامه‌های نظام مالیاتی این است که مودیان مبتنی بر قانون، تکالیف خود را انجام د هد و اگر چنین رویکردی را اتخاذ کرد رو به گذشته جرایم را ببشخیم و کمک کنیم که با یک فراق بیشتری بتوانند به مسیر خودش در آینده ادامه دهد.