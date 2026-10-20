از ابتدای مهرماه تاکنون، تصادفات فوتی در سطح استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۸ درصد و تصادفات جرحی نیز ۱۲ درصد کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت:

سرهنگ محسن موسی‌ آبادی با اشاره به تمهیدات پلیس برای مدیریت ترافیک هم‌ زمان با بازگشایی مدارس افزود: با توجه به افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حجم سفرها در این بازه زمانی، نیروهای پلیس راهور در نقاط مستعد ایجاد گره‌ های ترافیکی، معابر منتهی به مدارس و مراکز آموزشی و همچنین نقاط حادثه‌ خیز مستقر شده‌ اند تا ضمن مدیریت تردد، از بروز حوادث ترافیکی پیشگیری کنند.

موسی آبادی با اشاره به احتمال کندی حرکت خودروها در برخی مقاطع زمانی به دلیل افزایش حجم سفرها و ترددها، از والدین و رانندگان سرویس مدارس خواست از توقف در مقابل ورودی مدارس خودداری کنند.

وی ادامه داد: والدین و رانندگان سرویس مدارس می‌ توانند با هماهنگی قبلی با دانش‌ آموزان، محل سوار و پیاده شدن آن‌ ها را در فاصله‌ ای کوتاه، حدود ۱۰۰ متر جلوتر یا عقب‌ تر از ورودی مدرسه، تعیین کنند و در منتهی‌ الیه سمت راست خیابان، در نقطه‌ ای که موجب اختلال در حرکت خودروها نمی‌ شود، توقف داشته باشند.

موسی آبادی خاطرنشان کرد: رعایت این توصیه‌ ها می‌ تواند در کاهش گره‌ های ترافیکی اطراف مدارس، روان‌ سازی عبور و مرور و افزایش ایمنی دانش‌ آموزان نقش مؤثری داشته باشد.