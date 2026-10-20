به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: گسترش نشست‌های مشترک حافظ شناسی می‌تواند در معرفی دقیق‌تر میراث ادبی فارسی و تقویت پیوند‌های فرهنگی دو کشور نقش مؤثری ایفا کند.

سید روح الله حسینی در آیین بزرگداشت حافظ شیرازی که در مزارشریف مرکز ولایت بلخ افغانستان برگزار شد با تاکید، بر جایگاه ماندگار این شاعر نامدار در پاسداری از زبان و ادب فارسی افزود: حافظ از سرمایه‌های بزرگ فرهنگی و تمدنی منطقه است و اندیشه و اشعار او همچنان می‌تواند الهام‌بخش همدلی، اخلاق مداری، مدارا و تقویت پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌ها باشد.

وی افزود: حافظ تنها شاعری بزرگ در تاریخ ادبیات فارسی نیست، بلکه صدای ماندگار وجدان انسانی و یکی از برجسته‌ترین نمایندگان فرهنگی تمدنی است که زبان فارسی را به بستری برای بیان اندیشه‌های بلند انسانی، اخلاقی و معنوی تبدیل کرده است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین با اشاره به ظرفیت شعر حافظ برای گفت‌و‌گو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها اظهار داشت: اندیشه حافظ به مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود و مفاهیمی همچون عشق، عدالت‌خواهی اخلاقی، حقیقت‌جویی، همدلی و مدارا می‌توانند زمینه‌ساز تفاهم میان انسان‌ها و ملت‌های گوناگون باشند. از این منظر، بزرگداشت حافظ تنها یادآوری نام یک شاعر بزرگ نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی پیام‌های انسانی و اخلاقی ادبیات فارسی در جهان امروز است.

وی بر ضرورت تبدیل آیین‌های بزرگداشت مفاخر ادبی به برنامه‌هایی مستمر و اثربخش تأکید کرد و گفت: گسترش نشست‌های مشترک حافظ‌شناسی، همایش‌های علمی و ادبی، تبادل استادان و پژوهشگران و همکاری میان مراکز فرهنگی و دانشگاهی ایران و افغانستان می‌تواند در معرفی دقیق‌تر میراث ادبی فارسی و تقویت پیوند‌های فرهنگی دو کشور نقش مؤثری ایفا کند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تأکید کرد: پاسداشت حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسی، زمانی به نتیجه‌ای ماندگار خواهد رسید که از سطح برگزاری مراسم فراتر رود و به برنامه‌هایی عملی برای آموزش، پژوهش، تولید محتوای فرهنگی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تبدیل شود.