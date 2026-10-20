معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصدی طرح زیرگذر امام موسی صدر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی سازه اصلی با تداوم بتن‌ریزی عرشه در حال انجام است و تکمیل این بخش برای سال آینده هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای عباس حلوایی‌زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، در حاشیه فاز دوم عملیات بتن‌ریزی عرشه پروژه زیرگذر امام موسی صدر، با اشاره به اهمیت این طرح در بهبود وضعیت ترافیکی محدوده غربی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های اولویت‌دار شهر قم به شمار می‌رود و ضرورت اجرای آن از سال‌ها قبل در مطالعات جامع حمل‌ونقل، طرح تفصیلی و مطالعات بالادستی شهری مورد تاکید بوده است.

وی با اشاره به طول حدود دو کیلومتری این مسیر در بخش‌های مسقف و روباز افزود: در حال حاضر پروژه به پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد رسیده و عملیات اجرایی آن با استفاده از روش تاپ‌دان یا ساخت از بالا به پایین دنبال می‌شود.

حلوایی‌زاده در توضیح این روش گفت: ابتدا عملیات حفاری و اجرای شمع‌ها انجام می‌شود و پس از آن، عرشه سازه اجرا شده و مراحل خاک‌برداری زیر عرشه و تکمیل بخش‌های مختلف زیرگذر ادامه پیدا می‌کند؛ بتن‌ریزی عرشه نیز از مراحل مهم اجرای این پروژه است که در حال حاضر در حال انجام است.

وی با تشریح چشم‌انداز بهره‌برداری از این طرح گفت: پس از تکمیل تونل، تردد خودرو‌های شخصی از زیر سطح انجام خواهد شد و فضای روی پروژه به محیطی مناسب برای حضور شهروندان، زائران و مجاوران حرم مطهر تبدیل می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم افزود: در طراحی فضای سطحی پروژه، مبلمان شهری، سنگ‌فرش، فضای سبز، سکو‌های نشیمن و روشنایی پیش‌بینی شده است. همچنین مسیر‌های پیاده‌روی و دسترسی‌های موردنیاز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن تأمین ایمنی و آرامش محیط، از تداخل تردد عابران با خودرو‌ها جلوگیری شود.

حلوایی‌زاده با اشاره به موقعیت این پروژه در محدوده اقامتی غرب حرم مطهر حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به ساماندهی دسترسی‌ها و ارتقای کیفیت محیط شهری برای مسافران، زائران و ساکنان این محدوده کمک کند.

وی جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی را از بخش‌های مهم عملیات اجرایی پروژه دانست و گفت: با توجه به قدمت این محدوده از شهر قم، تاسیسات متعددی از جمله کابل‌های برق فشارقوی و فشارضعیف، خطوط برق ۲۰ و ۶۳ کیلوولت، شبکه‌های مخابراتی و خطوط آب و فاضلاب در مسیر اجرای پروژه قرار دارند که جابه‌جایی آنها با همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان و تعیین مسیر‌های جایگزین، به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به برنامه زمان‌بندی پروژه تصریح کرد: مدت اجرای این طرح حدود سه سال پیش‌بینی شده است و با توجه به وقفه‌های ابتدای کار، تلاش می‌کنیم با تداوم عملیات اجرایی، عقب‌ماندگی‌های زمانی را جبران کرده و مراحل مختلف پروژه را مطابق برنامه پیش ببریم.

حلوایی‌زاده در پایان با اشاره به برنامه اجرای بخش‌های تکمیلی پروژه گفت: هم‌زمان با پیشرفت عملیات سازه‌ای و بتن‌ریزی عرشه، آماده‌سازی و تهیه اسناد و مدارک برای انتخاب پیمانکار واجد شرایط در زمینه تأسیسات الکتریکال و مکانیکال دنبال می‌شود تا در زمان بهره‌برداری، هم‌زمان با پیشرفت سازه مسائل مرتبط با روشنایی و تهویه پیگیری می‌شود.

همچنین سیدمحمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، این پروژه را یکی از طرح‌های مهم و اصلی مدیریت شهری در هسته مرکزی شهر قم دانست و با اشاره به اجرای دومین مرحله بتن‌ریزی عرشه افزود: در این مرحله بیش از ۲ هزار مترمکعب بتن در مقطعی به طول ۷۰ متر اجرا می‌شود که با توجه به تکمیل مرحله نخست بتن‌ریزی در مقطعی به همین طول، گام مهمی در پیشبرد عملیات عرشه‌سازی پروژه به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه تاکنون حدود یک‌هزار و ۳۵۰ حلقه شمع در این پروژه اجرا شده است، ادامه داد: هم‌زمان با اجرای عملیات بتن‌ریزی، بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل اجرایی در کارگاه مشغول فعالیت هستند و مراحل مختلف پروژه برای پیشبرد عملیات عمرانی دنبال می‌شود.