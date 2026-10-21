به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سپاهان که در سال‌های اخیر جزو مدعیان والیبال ایران بوده و سال گذشته هم تا پیش از نیمه تمام ماندن لیگ به دلیل شرایط کشور در بالای جدول حضور داشت امسال هم با یک تیم کاملا با انگیزه پا به این رقابت‌ها گذاشته است.

طلایی پوشان فولادمبارکه سپاهان که تمرینات آماده سازی خود را از اواخر مرداد شروع کرده‌اند حالا با آمادگی مناسب در نخستین دیدار این فصل میزبان استقلال مشهد هستند.

دیدار تیم‌های فولادمبارکه سپاهان و استقلال مشهد در چارچوب هفته نخست رقابت‌های دسته برتر والیبال باشگاه‌های کشور به میزبانی اصفهان ودر ورزشگاه ۲۵ آبان برگزار خواهد شد.

سی امین دوره رقابت‌های والیبال دسته برتر مردان باشگاه‌های کشور این فصل با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد.