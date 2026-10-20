به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهمترین عناوین بسته شهروندخبرنگار بدین شرح است:



تعدادی از کارگران کارخانه در حال احداث فولاد آلیاژی بافق به دلیل اختلاف این شرکت با سنگ آهن مرکزی از کار بیکار شدند.



شهروندی از روستای محمودی تصاویری از آب انبار این روستا برایمان ارسال کرده که در سایه بی توجهی در حال تخریب است.



شهروندی هم از شکسته شدن تیر چراغ برق و تاریکی بلوار استقلال حد فاصل میدان شهدای نصرآباد و کوچه مسجد النوار برایمان فرستاده و خواستار پیگیری شده است.



تصاویری هم از بلور‌های زیبای نمک در ارتفاعات آسفیچ