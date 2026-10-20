به گزارش خبرگزرای صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس استاندار گیلان امروز در نشست با شهرداران استان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت شهری، با محوریت افزایش رضایتمندی مردم و شهروندان، گفت: افزایش نشاط اجتماعی و رضایت مردم در اولویت مدیریت شهری است و شهرداران به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که سرمایه اجتماعی افزایش و مردم راضی‌تر باشند.

هادی حق شناس با بیان اینکه امروز کشور به دلیل شرایط موجود جنگی، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، افزود: با همه سختی‌هایی که وجود دارد خدمات رسانی به مردم نباید متوقف شود و همچنان اولویت هزینه کرد‌ها در شهرداری‌ها باید منفعت شهروندان باشد.

وی با اشاره به احتمال بارندگی‌های شدید در اثر پدیده ال نینو در مناطق مختلف استان، ضمن تاکید بر آمادگی شهرداری‌ها برای رویداد‌های احتمالی، گفت: مدیران شهری باید تلاش کنند تا ضمن آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه حوادث احتمالی، خدمات شهری را در اولویت قرارداده و خود راوی اول رویداد‌ها باشند.

استاندار گیلان همچنین وجود منطقه آزاده انزلی را فرصتی برای تامین راحت‌تر تجهیزات شهرداری‌ها دانست و افزود: شهرداران از این فرصت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خدمات شهری استفاده کنند.

ضرورت توجه به جذب سرمایه‌گذاران در شهرداری‌ها و مدیریت اصولی پسماند هم از جمله مسائلی بود که استاندار بر آن تاکید کرد.

دراین نشست، همچنین شهرداران شهر‌های رشت، بندرانزلی، آستارا، لنگرود، لاهیجان و ماسال هم به نمایندگی از دیگر شهرداران استان در خصوص راهکار‌های بهبود مدیریت شهری، نکاتی را بیان کردند.