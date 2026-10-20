به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، همایش روحانیون، معاونان رؤسای عقیدتی سیاسی مناطق، گروه ها و یگان های مستقل نیروی پدافند هوایی ارتش به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) برگزار شد.

رئیس دفتر امور روحانیون اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش؛ حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی گفت: تقویت روحیه معنوی، ارتقای سطح بصیرت و آگاهی‌ بخشی نسبت به تحولات سیاسی منطقه و جهان، از مهم‌ ترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی افزود: در این همایش، برنامه‌ های متنوعی از جمله برگزاری دوره بصیرت ویژه همسران روحانیون و زیارت حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده است.

مرتضوی ادامه داد: همچنین به‌ منظور ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی شرکت‌ کنندگان، از ظرفیت استادان برجسته حرم مطهر رضوی، حوزه علمیه خراسان رضوی و دانشگاه‌ های مشهد استفاده شد تا زمینه مناسبی برای افزایش بصیرت، تقویت باورهای دینی و تحکیم بنیان خانواده فراهم شود.