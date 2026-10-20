وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه شبکه شاد ضرورت دارد، گفت: با کمک دولت، ۳۰۰ سرور (نرم افزار‌های خدماتی و پردازش داده) برای تقویت شبکه شاد به این برنامه اضافه شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا کاظمی امروز در حاشیه آیین افتتاح مدرسه ابتدایی اسدآباد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مالکیت شبکه شاد، اظهار کرد: کلیات تشکیل شرکت مشترک میان آموزش و پرورش و همراه اول برای تعیین سهم طرفین و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه این شبکه در هیات دولت تصویب شده و جزئیات آن پس از بررسی نظرات دستگاه‌های مختلف و رفع ایراد‌های جزئی نهایی می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همراه اول در دوره‌ای که نظام آموزشی کشور با بحران مواجه بود، با سرمایه‌گذاری قابل توجه و بدون هیچ‌گونه چشمداشت، بر اساس احساس مسوولیت اجتماعی به کمک آموزش‌وپرورش آمد.

وی با اشاره به نقش این اپراتور در راه‌اندازی و پشتیبانی از شبکه آموزشی دانش‌آموزان، افزود: همراه اول در شرایطی که آموزش و پرورش با ضرورت فراهم کردن بستر آموزش غیرحضوری روبه‌رو بود، برای راه‌اندازی این شبکه سرمایه‌گذاری کرد و خدماتی را در اختیار نظام آموزشی کشور قرار داد که از نظر ایجاد یک بستر یکپارچه آموزشی، تجربه‌ای قابل توجه به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دنیا نیز سامانه‌های آموزشی قدرتمندی وجود دارد، ادامه داد: نظام‌های آموزشی پیشرفته دنیا از پلتفرم‌ها و سامانه‌های آموزشی برخوردارند، اما ایجاد یک پلتفرم ملی و یکپارچه آموزشی با ویژگی‌های شبکه شاد اقدامی قابل توجه است.

کاظمی همچنین گفت: همراه اول تاکنون سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای شبکه شاد انجام داده و بر اساس تفاهم‌نامه موجود، این شبکه را به‌صورت رایگان و بدون دریافت هزینه در اختیار آموزش‌وپرورش قرار داده است.

وزیر آموزش و پرورش ارزش این تجهیزات را بیش از ۶ تا هفت همت اعلام کرد و افزود: تامین و توسعه چنین زیرساختی هزینه قابل توجهی دارد و اضافه شدن ۳۰۰ سرور، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای استمرار فعالیت و توسعه شبکه را نشان می‌دهد.

کاظمی ادامه داد: با توجه به نیاز شبکه شاد به سرمایه‌گذاری‌های جدید، موضوع مالکیت این شبکه و تعیین سهم آموزش و پرورش و همراه اول مطرح شد؛ چراکه برای ادامه مسیر توسعه، باید مشخص شود سهم هر یک از طرفین در مالکیت و سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ادامه سرمایه‌گذاری از سوی همراه اول در سازوکار قبلی با محدودیت‌هایی مواجه شده بود، گفت: با توجه به شرایط موجود، امکان ادامه سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه با شیوه پیشین فراهم نبود؛ از این رو با مسوولان مربوطه نشست‌هایی برگزار کردیم تا راهکاری برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و تامین منابع مورد نیاز پیدا شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در جریان این مذاکرات، راهکار تشکیل یک شرکت مشترک میان آموزش و پرورش و همراه اول مطرح شد تا زمینه مشارکت طرفین در مدیریت، سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه شاد فراهم شود.



