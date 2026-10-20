به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پویافرد، عضو هیات‌ مدیره بانک کشاورزی گفت: در پی تغییرات ساختاری در نظام ارزی کشور و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دی‌ ماه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی و دامپروری با چالش بی‌ سابقه‌ ای در تامین مالی و گردش مالی روبرو شد.

وی به تفاوت فاحش آماری میان دوران پیش از حذف ارز ترجیحی و دوران پس از آن اشاره کرد و گفت: پیش از تغییر نرخ ارز گردش مالی سامانه بازارگاه حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان بود که با ۳۲ هزار خریدار و ۲۵ میلیون تن حجم خرید نشان‌ دهنده پایداری نسبی بازار بود که با تغییر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز ۱۲۵ هزارتومان این رقم در چرخه‌ های دو ماهه به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان جهش یافت که نشان‌ دهنده فشار شدید تقاضا و نیاز مبرم بازار شد.

پویافرد افزود: این جهش قیمتی و تغییر نرخ ارز فاصله میان نیاز واقعی تولید کننده و توان موجود در بازار را به‌ شدت افزایش داد که مدیریت این شکاف اصلی‌ ترین چالش بانک‌ ها و دولت در ماه‌ های اخیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات اقتصادی در مقطع دشواری رخ داد اظهارداشت: تغییرات نرخ ارز همزمان با چالش‌ های دیگری نظیر بازار شب عید، تقاضای فصلی مرغ در ماه رمضان و نوسانات اقتصادی دیگر رخ داد که این همزمانی فشار بر تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران را دوچندان کرد.