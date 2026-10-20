رئیس گروه طرح‌های آماری و سرشماری معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان : عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن، از اول آبان در اصفهان می‌شود.

آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان

آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس گروه طرح‌های آماری و سرشماری معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان گفت: سرشماری الکترونیکی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان و عملیات میدانی آن از دوم آبان در اصفهان آغاز می‌شود.

مریم طالبی با بیان اینکه سرشماری امسال یک نقشه راه برای تحول در برنامه ریزی است، افزود: این سرشماری با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول اطلاعات خانوار‌ها از بانک داده دستگاه‌های اجرایی دریافت و ثبت می‌شود.

طالبی با بیان این که مرحله دوم سرشماری اینترنتی است، گفت: در این مرحله به خانواده‌هایی که اطلاعات ناقص دارند پیامک بدون لینک ارسال می‌شود تا در سامانه دولت من خود اظهاری کنند.

وی افزود: در مرحله سوم که به صورت حضوری انجام می‌شود ماموران سرشماری در صورت نیاز به تکمیل اطلاعات به درب منازل مراجعه می‌کنند.

اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده است.