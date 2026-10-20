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زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲، حوالی راور در استان کرمان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد:این زلزله ساعت ۱۶ درحوالی «راور» در عمق ۹ کیلومتری زمین قرار ثبت شد.
مختصات این زمینلرزه که در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۱.۰۷ درجه عرض جغرافیایی و ۵۷.۰۶ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
این زلزله در ۳۲ کیلومتری راور، ۳۵ کیلومتری هجدک و ۴۷ کیلومتری خانوک در استان کرمان رخ داده است.
این زمین لرزه خسارتی نداشت.