دومین نمایشگاه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت، با محوریت کاربردی‌سازی فناوری‌های نوین برای حل مسائل کشور در پژوهشگاه مواد و انرژی در مشکین‌دشت البرز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور گفت: در دوره دوم این نمایشگاه، بیش از ۲۰۰ شرکت فناور حضور خواهند داشت و برگزاری حدود ۱۲۰ کارگاه تخصصی، سخنرانی و پنل کارشناسی برای بررسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در بخش‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی شده است.

رحیمی‌پور با اشاره به افزایش مشارکت شرکت‌های فناور نسبت به دوره نخست نمایشگاه افزود: نخستین دوره این رویداد با حضور حدود ۷۰ شرکت برگزار شد، اما در دوره جدید، دامنه مشارکت فعالان فناوری گسترش یافته است. این افزایش حضور، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها و بررسی راهکارهای فناورانه متناسب با نیازهای بخش صنعت فراهم می‌کند.

وی شعار امسال نمایشگاه را «هوش مصنوعی در حل مسائل کشور» اعلام کرد و گفت: هدف اصلی این رویداد صرفاً معرفی محصولات و فناوری‌های جدید نیست، بلکه ایجاد ارتباط مؤثر میان ظرفیت‌های علمی و فناورانه با نیازهای واقعی صنایع و کمک به استفاده عملی از راهکارهای دیجیتال در فرایندهای تولید و خدمات است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور، افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی فرایندهای تولید، مدیریت منابع و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل را از محورهای مورد توجه این نمایشگاه برشمرد.

رحیمی‌پور با اشاره به نقش تعامل میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های صنعتی اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی می‌تواند زمینه تبادل دانش، بررسی چالش‌های اجرایی و آشنایی صنایع با راهکارهایی را فراهم کند که قابلیت استفاده در محیط‌های واقعی کسب‌وکار و تولید دارند.

وی همچنین با بیان اینکه نمایشگاه با حمایت مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای استانی و به‌صورت غیرانتفاعی برگزار می‌شود، افزود: بازدید از نمایشگاه و شرکت در برنامه‌های آن رایگان است و بیش از ۹۰ درصد مشارکت‌کنندگان نیز بدون پرداخت مستقیم هزینه حضور خواهند داشت. همچنین حدود یک میلیارد تومان جایزه برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده که منابع آن از طریق حمایت مالی حامیان تأمین می‌شود.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از الزامات گسترش اقتصاد دیجیتال دانست و به اهمیت تقویت شبکه‌های ارتباطی، از جمله فیبر نوری و نسل پنجم ارتباطات، در پشتیبانی از کاربردهای پیشرفته فناوری اشاره کرد.

دومین نمایشگاه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت از ۲۸ تا ۳۰ مهرماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷، در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکین‌دشت پذیرای فعالان صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، متخصصان فناوری اطلاعات و علاقه‌مندان خواهد بود.