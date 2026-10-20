به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، برداشت رازیانه در شهرستان رزن، قطب تولید این محصول در کشور، به مراحل پایانی رسیده است؛ محصولی که با سطح زیر کشت گسترده و بیشترین میزان تولید، جایگاه ویژه‌ای در کشاورزی استان همدان دارد و حالا از مزارع رزن، مسیر خود را تا بازار و بورس کالا دنبال می‌کند.

سالانه حدود ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن رازیانه در رزن تولید می‌شود و سطح زیر کشت آن، بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، بین هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار هکتار برآورد شده است.