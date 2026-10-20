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سالانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن رازیانه در رزن تولید میشود و سطح زیر کشت آن بین هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار هکتار برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، برداشت رازیانه در شهرستان رزن، قطب تولید این محصول در کشور، به مراحل پایانی رسیده است؛ محصولی که با سطح زیر کشت گسترده و بیشترین میزان تولید، جایگاه ویژهای در کشاورزی استان همدان دارد و حالا از مزارع رزن، مسیر خود را تا بازار و بورس کالا دنبال میکند.
سالانه حدود ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن رازیانه در رزن تولید میشود و سطح زیر کشت آن، بر اساس آمارهای اعلامشده، بین هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار هکتار برآورد شده است.