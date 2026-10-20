استاندار گلستان در دیدار با ‎دکتر محمدجعفر قائم‌ پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و پروژه‌های راهبردی استان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی در این نشست با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و ضرورت تأمین پایدار سوخت مورد نیاز فصل سرما، بر اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگویی به نیاز بخش‌های مختلف و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود انرژی و قطعی گاز در ماه‌های سرد سال تأکید کرد.

همچنین روند اجرای مصوبات سفر ‎دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به استان گلستان و میزان پیشرفت پروژه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار گلستان با بیان اینکه میزان روند اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان تاکنون ۱۱۲ درصد پیشرفت داشته است، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات و پرداخت تسهیلات مصوب برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا شد.

موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در استان نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود. در این بخش، ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی از طریق مولدسازی دارایی‌ها بررسی شد و بر ضرورت تسهیل و تسریع فرآیند‌های اجرایی در این حوزه تأکید شد.

توسعه و تکمیل کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب نیز به عنوان یکی از اولویت‌های مهم استان در این نشست مورد بحث قرار گرفت. استاندار گلستان با اشاره به موقعیت راهبردی استان در این مسیر ترانزیتی، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مرتبط و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت جایگاه لجستیکی استان تأکید کرد.

در ادامه، آخرین وضعیت طرح پتروشیمی گلستان و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع، تعیین تکلیف و تسریع در روند اجرای این طرح بزرگ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این دیدار، بر تداوم پیگیری موضوعات مطرح‌شده، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی استان گلستان تأکید شد.