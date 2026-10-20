در حالی که شبکه تهران سیما امشب در برنامه «تهران ۲۰» به تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۶ و اقدامات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌پردازد، شبکه سه نیز پخش زنده دیدار حساس پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا را در دستور کار دارد.

برنامه «تهران ۲۰» و پخش زنده دیدار پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا ازقاب سیما

برنامه «تهران ۲۰» و پخش زنده دیدار پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا ازقاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه امشب سه‌شنبه ۲۸ مهر «تهران ۲۰» با محوریت بررسی اقدامات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۶ با تمرکز بر کسری بودجه متأثر از جنگ تحمیلی از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

«حسن نوروزی» مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در برنامه امشب به تشریح اقدامات این سازمان در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها می‌پردازد و «اسحاق سعیدیان» کارشناس مسائل اقتصادی نیز به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۶ و تحلیل کسری بودجه ۱۴۰۵ متأثر از جنگ تحمیلی خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» تولید گروه تهران و شهروندی، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

در ادامه رقابت‌های هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا نیز دیدار حساس تیم‌های پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا امشب ساعت ۲۳:۳۰ به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

گروه ورزش شبکه سه این مسابقه را برای پخش انتخاب کرده و برنامه «گزارش ورزشی» آن را به صورت زنده پوشش می‌دهد؛ این دیدار به میزبانی تیم پاری‌سن‌ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس برگزار می‌شود و پیمان یوسفی گزارشگری این بازی را بر عهده دارد.

تیم پاری‌سن‌ژرمن با دو بازی و ۶ امتیاز در جایگاه نخست و تیم بارسلونا با همین تعداد بازی و ۶ امتیاز و با تفاضل گل کمتر در رده سوم جدول قرار گرفته است؛ مخاطبان شبکه سه می‌توانند این بازی را به صورت زنده از این شبکه تماشا کنند.