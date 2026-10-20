برنامه ملی خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان، ویژه مدیران و پیام‌گزاران ادارات شهرستان مهریز، با هدف افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این برنامه با محوریت ارتقای سواد سلامت، آشنایی با عوامل خطر ابتلا به سرطان و تأکید بر نقش خودمراقبتی در پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری اجرا شد.

در این برنامه، بر اهمیت اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از مصرف دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام غربالگری‌های توصیه‌شده تأکید شد.

همچنین مدیران و پیام‌گزاران سلامت ادارات به‌عنوان رابطان انتقال پیام‌های بهداشتی، با نقش مؤثر خود در آگاهی‌بخشی به کارکنان و ترویج رفتار‌های سالم در محیط‌های اداری آشنا شدند.

اجرای این برنامه در راستای تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از سرطان و گسترش فرهنگ خودمراقبتی در جامعه صورت گرفت.