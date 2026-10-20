صعود فرنگی کاران نوجوانان سپاهان به مرحله بعد

صعود فرنگی کاران نوجوانان سپاهان به مرحله بعد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرحله نخست این رقابت‌ها در یکی از گروه‌ها به میزبانی اصفهان برگزار شد که کشتی گیران سپاهانی مقتدرانه حریفانی از کردستان و کهگیلویه و بویراحمد را شکست دادند و جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کردند.

این رقابت‌ها یک آزمون و محک جدی هم برای استعداد‌هایی بود که با حمایت باشگاه‌های بزرگ میتوانند آینده کشتی اصفهان و ایران رو تضمین کنند.

مرحله دوم رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی نوجوانان قرار است که آبان برگزار شود.