به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری همدان در نخستین جلسه شورای نفوس و مسکن این شهرستان گفت:گردآوری اطلاعات و آمار دقیق، زمینه را برای موفقیت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌ها فراهم می‌کند.

به گفته علیرضا فعلی‌گری، فرمانداری به عنوان رئیس ستاد نفوس و مسکن در اجرای این طرح حضور دارد و از شهروندان تقاضا داریم نهایت همکاری و همیاری را داشته باشند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و قائم‌مقام اجرای سرشماری اعلام کرد: امسال برای نخستین بار، سرشماری به جای روش سنتی (حضوری)، به صورت ثبتی‌مبنا و با استفاده از پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

احمد رفیعی میرزا افزود: مرحله نخست از امروز آغاز شده و برای افراد مشمول پیامک ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی نقاط استان این طرح به صورت آزمایشی اجرا می شود از مردم خواست با مأموران همکاری کرده، کارت ملی و کد ملی خود را در دسترس داشته باشند و در روستا‌ها و محلات در زمان مراجعه حضور داشته باشند. این سرشماری از اول آبان تا پایان آبان ماه انجام خواهد گرفت.

به گفته وی، پس از گرفتن اطلاعات، صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی، نتایج نهایی در پایان سال به صورت رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر خواهد شد.