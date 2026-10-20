به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ موفقیت گاهی از جایی کوچک آغاز می‌شود؛ از کتابخانه‌ای ساده در دل روستا که می‌تواند نقطه شروع رویا‌های بزرگ باشد.

تارا ایمانی و سحا سلاح ورزی؛ دو دوست همکلاسی؛ از روستای پشت‌قلعه آبدانان، مسیر رسیدن به قله‌های موفقیت را از کتابخانه کوچک روستای خود آغاز کردند و با تلاش و پشتکار، توانستند در کنکور سراسری امسال رتبه‌های ۹۶ و ۱۵۵ رشته علوم تجربی را کسب کنند.

این موفقیت، حاصل روز‌ها تلاش، هدف‌گذاری و همراهی دو دوست در مسیر علم‌آموزی است؛ مسیری که در آن؛ حمایت خانواده‌ها و راهنمایی معلمان نیز نقش مهمی ایفا کرد.

در این میان؛ مادر تارا ایمانی که خود نویسنده و شاعر است؛ با پیشینه فرهنگی و ادبی خود در موفقیت فرزندش نقش مهمی داشته است.