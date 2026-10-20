معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی، تکمیل محور‌های مرزی و توسعه شبکه راه‌های ارتباطی را از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اولویت تکمیل محور‌های مرزی استان، از پیگیری‌های استاندار آذربایجان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تسریع در اجرای طرح‌های راهبردی استان قدردانی کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در نشست با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی استان، تکمیل محور‌های مرزی و توسعه شبکه راه‌های ارتباطی را از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی برشمرده و بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

هوشنگ بازوند با قدردانی از اهتمام و پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی برای پیشبرد پروژه‌های راه‌سازی، رفع موانع اجرایی و تقویت زیرساخت‌های مرزی، گفت: تکمیل این مسیرها، زمینه‌ساز تسهیل مبادلات تجاری، افزایش ظرفیت ترانزیتی و تقویت پیوند‌های اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه خواهد بود.

وی همچنین تأمین نقدینگی پیمانکاران، تعیین زمان‌بندی مشخص برای اتمام پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی، از جمله ماده ۵۶ را مورد تأکید قرار داد.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت مرز‌ها به موتور محرک توسعه اقتصادی استان، خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها شد.

رضا رحمانی همچنین توسعه راه‌های منتهی به مرز‌ها را عاملی تعیین‌کننده در تسهیل تجارت، تقویت مبادلات با کشور‌های همسایه و بهره‌گیری از موقعیت ممتاز آذربایجان‌غربی در کریدور‌های منطقه‌ای دانست.

در این نشست تکمیل محور‌های نقده ـ پیرانشهر ـ تمرچین، خوی ـ قطور ـ رازی، کریدور شمال-جنوب و مسیر ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد ماکو بررسی و تکمیل پل محور تسوج ـ سلماس و پل قره‌تپه نیز به‌عنوان بخش‌هایی اثرگذار در پیوستگی شبکه ارتباطی استان در اولویت پیگیری قرار گرفت.

تسریع در تکمیل این محور و سایر مسیر‌های راهبردی استان می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی ترانزیت، تجارت مرزی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بگشاید که با هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و استانی، آذربایجان‌غربی را بیش از پیش به حلقه‌ای اثرگذار در اتصال ایران به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد کرد.