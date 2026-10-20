خوابگاه دانشجویی شهدای ارتش دانشگاه هنر اصفهان با زیربنای ۱۶۰۰ مترمربع و ظرفیت ۱۶۶ دانشجو به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این خوابگاه به درخواست فرماندهی کل ارتش امیر حاتمی و با همت و فرماندهی قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی بازسازی نوسازی و تجهیز شده است.

این خوابگاه ۵طبقه در فضای ۱۶۰۰ متر مربع دارای ۱۳۲ اتاق با ظرفیت ۱۶۶ دانشجو است و تمامی تجهیزات از جمله تخت، تشک، پرده، یخچال، تلویزیون، آب سردکن و سامانه اطفا و اعلام حریق هوشمند را دارد.

خوابگاه دانشجویی شهدای ارتش دانشگاه هنر اصفهان با اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی ارتش بازسازی نوسازی و تجهیز شده و با حضور امیر سرتیپ دوم محسن کرمی ارشد اجا در استان‌های اصفهان و چهار محال بختیاری افتتاح شد.