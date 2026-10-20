استاندار یزد بر مشارکت مدیریت محله محور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و ورزشی در جهت کمک به رفع آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در نشست شورای اجتماعی استان گفت: باید با استفاده از ظرفیت محلات محیطی سالم را فراهم کرد.



استاندار خواستار ساماندهی و تدوین چارچوبی تعریف شده برای ارائه به شورای محلات شد و افزود: یزد از استان‌های پیشتاز در اجرای محله محوری است که با راه اندازی سامانه نیکی زون یا همان خیر محله به عنوان اولین استان در کشور گام‌های اساسی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته است.



وی با اشاره با اهمیت توجه به آسیب‌های اجتماعی بر ضرورت تشکیل ساختار مدیریت سازمانی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز رصد سازمان اجتماعی کشور از ۱۱ مولفه آسیب‌های اجتماعی ارزیابی شده بین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یزد در ۹ مولفه روند کاهشی داشته هرچند باید با نگاه علمی و از استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کار‌های اساسی صورت گیرد.



