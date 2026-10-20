همدان میزبان دهمین دوره توان‌افزایی تمدن‌شناسی ایرانی ـ اسلامی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معلمان مدارس سما است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دهمین دوره توان‌افزایی تمدن‌شناسی ایرانی ـ اسلامی، ۲۸ و ۲۹ مهرماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می‌شود.

غلامرضا خاکساری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، با اشاره به نقش تأثیرگذار استادان در جامعه گفت: استادان دانشگاه در شرایط کنونی جنگ نرم، پرچمداران هویت‌سازی هستند و نقش مهمی در تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی نسل جوان دارند.

وی افزود: در این دوره، ۱۴۰ نفر از استادان استان همدان شرکت می‌کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با تأکید بر اهمیت توانمندسازی استادان بیان کرد: توانمندسازی استادان زمینه توانمندسازی دانشجویان را فراهم می‌کند و در ایجاد خودباوری و تقویت هویت‌شناسی در میان جوانان و دانشجویان این مرز و بوم نقش مؤثری دارد.

دهمین دوره توان‌افزایی تمدن‌شناسی ایرانی ـ اسلامی با هدف ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی و معلمان مدارس سما، به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می‌شود.