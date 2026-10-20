رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری پیش بینی کرد میزان جوجه ریزی در مرغداری های استان به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه در ماه آینده برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، بهرامی گفت: میزان جوجه‌ریزی ثبت شده در مرغداری‌ها استان در ماه جاری حدود ۸۰۰ هزار قطعه بود.

وی افزود: بازرسی‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی از ابتدای سال‌جاری با تمرکز بر مراکز عمده‌فروشی، کشتارگاه‌ها، کارخانه‌های خوراک آبزیان، واحد‌های تولید نهاده‌های دامی و کارخانه‌های آرد، در ۱۲ شهرستان استان انجام شده است.