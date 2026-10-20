در پی سفر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی به گیلان، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان و اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برای رفع مشکلات محلات کم‌برخوردار امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این تفاهم‌نامه در پی سفر اخیر سیدمحمد بطحایی و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع در قبال محلات کم برخوردار، میان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منعقد شد.

براساس این تفاهم‌نامه، از ظرفیت شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی گیلان، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی و رفع مسائل مناطق کمترتوسعه یافته در استان استفاده می‌شود.

مرکز مطالعات و توانمندسازی محلات کمترتوسعه یافته گیلان در این همکاری، نقش محوری خواهد داشت و با نیازسنجی، شناسایی مسائل و اولویت‌بندی طرح ها، منابع مسئولیت اجتماعی، شرکت‌ها را به سمت اقداماتی هدایت می‌کند که بیشترین تأثیر را بر زندگی ساکنان محلات هدف داشته باشند.

شناسایی کمبود‌های زیرساختی و اجتماعی، تدوین برنامه‌های محله‌محور و پیگیری اجرای طرح‌های اولویت‌دار، از مهم‌ترین محور‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری است.

این تفاهم‌نامه با ایجاد پیوند میان صنایع، دستگاه‌های اجرایی، مدیریت محلی و گروه‌های مردمی، زمینه اجرای برنامه‌هایی منسجم، قابل ارزیابی و متناسب با نیاز‌های هر محله را فراهم می‌کند.

با اجرای این همکاری، مسئولیت اجتماعی صنایع گیلان از قالب حمایت‌های پراکنده خارج شده و به مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم در محلات کم‌برخوردار تبدیل خواهد شد.