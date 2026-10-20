رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کل کشور ، بر ایجاد محلات اسلامی و اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در راستای ارتقای سواد حقوقی و افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف قانونی تاکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بهرامی پور در شورای قضایی دادگستری استان یزد گفت: جهاد تبیین، خدمات رسانی و امیدآفرینی از راهبرد‌های بسیج حقوقدانان است که با رضایت مردم رقم خواهد خورد.

وی افزود: تلاش برای کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی، گسترش صلح و سازش، مشاوره‌های حقوقی در مساجد و محلات، آموزش حقوقی و تقویت حقوقی مردم باعث افزایش کارآمدی نظام اسلامی خواهد شد.



رئیس کل دادگستری استان هم با اشاره به این که هنر بسیج گره گشایی از کار مردم بدون هیچ منت و توقعی است گفت: خلا‌های موجود در دادگستری را تنها با روحیه بسیجی می‌توان حل کرد .



حجت الاسلام طهماسبی افزود: معیار بسیجی در تلاطم‌ها و بحران‌ها مشخص می‌شود و خدمات رسانی به مردم باید با معنویت عجین شود.



امروز همچنین حوزه شهید بهشتی بسیج حقوقدانان استان هم با حضور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کل کشور افتتاح شد.