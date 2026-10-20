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مدیرگروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به نقش فناوریهای دیجیتال در ارتقای آگاهی بانوان، نسبت به خطرات خودتشخیصی، اطلاعات نادرست پزشکی و تهدید حریم خصوصی در فضای مجازی هشدار داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فریبا دباغزاده همزمان با گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) با تأکید بر اهمیت نقش فناوریهای دیجیتال در ارتقای سطح سلامت زنان گفت: فضای مجازی امروزه به یکی از مسیرهای اصلی دسترسی زنان به اطلاعات، آموزش و برخی خدمات سلامت در حوزههای مختلف از جمله قاعدگی، باروری، بارداری، سلامت جنسی، بیماریهای غیرواگیر، سلامت روان و یائسگی تبدیل شده است.
وی با اشاره به فرصتها و چالشهای این حوزه افزود: اگرچه فناوریهای دیجیتال میتوانند دسترسی به خدمات سلامت را تسهیل کرده و مشارکت زنان را در تصمیمگیریهای مرتبط تقویت کنند، اما بهرهمندی بهینه از این فرصتها مستلزم دسترسی عادلانه به فناوری، مهارت استفاده از آن و توانایی ارزیابی دقیق اطلاعات دیجیتال است.