ضرورت تقویت «سواد سلامت دیجیتال»

مدیرگروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با تعریف سواد سلامت دیجیتال تصریح کرد: این مهارت تنها به خواندن مطالب محدود نمی‌شود، بلکه تفکر انتقادی، درک، ارزیابی و توانایی تشخیص اطلاعات معتبر از مطالب نادرست یا گمراه‌کننده را دربرمی‌گیرد و شهروندان نباید هر مطلب پربازدیدی را به عنوان محتوای علمی بپذیرند.

دباغ‌زاده در خصوص شاخص‌های ارزیابی صحت اطلاعات سلامت در اینترنت تأکید کرد: بررسی منبع مطلب، اعتبار نویسنده یا ارائه‌دهنده محتوا، تاریخ انتشار و تفکیک اطلاعات علمی از تجربه‌های شخصی، نظرات فردی و تبلیغات تجاری از گام‌های اساسی در این زمینه است. همچنین ادعاهای مربوط به دارو، مکمل، رژیم غذایی و روش‌های درمان نباید بدون بررسی و مشورت با متخصصان سلامت پذیرفته شوند.

خطرات پنهان فضای مجازی برای سلامت روان و حریم خصوصی

وی در ادامه به خطرات ناشی از مواجهه با محتواهای نامعتبر اشاره کرد و گفت: انتشار اطلاعات نادرست، رواج خودتشخیصی، تصمیم‌گیری‌های درمانی بدون مشورت پزشک، تهدید حریم خصوصی و آزار یا خشونت آنلاین از جمله آسیب‌های جدی فضای دیجیتال است. افزون بر این، استفاده افراطی و مقایسه‌های اجتماعی در بستر شبکه‌های اجتماعی می‌تواند آثار منفی عمیقی بر سلامت روان و رفاه افراد برجای بگذارد.

مدیرگروه جوانی جمعیت و مرکز بهداشت خوزستان افزود: با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به سلامت باروری، بیماری‌ها و مسائل جنسی بسیار حساس هستند، زنان باید هنگام استفاده از خدمات دیجیتال به اعتبار ارائه‌دهنده، نحوه صیانت از داده‌ها و تنظیمات حریم خصوصی حساب‌های کاربری خود دقت ویژه‌ای داشته باشند. همچنین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی نباید موجب ایجاد شکاف در دسترسی عادلانه همه زنان به خدمات دیجیتال سلامت شود.

شش پرسش کلیدی پیش از باور و بازنشر اخبار سلامت

دباغ‌زاده عنوان کرد: پیش از باور یا بازنشر یک مطلب سلامت، شش پرسش باید مورد توجه قرار گیرد: چه کسی مطلب را منتشر کرده است؟ منبع اطلاعات چیست؟ اطلاعات چقدر جدید است؟ آیا محتوا هدف تجاری دارد؟ آیا ادعا با منابع معتبر دیگر همخوان است؟ و آیا اطلاعات شخصی و سلامت ما در این فضا ایمن است؟

وی تأکید کرد: فضای مجازی سالم هرگز به معنای حذف فناوری نیست، بلکه به مفهوم استفاده آگاهانه، ایمن، مسئولانه و هدفمند از آن است تا فناوری همواره در خدمت ارتقای سلامت جامعه باشد، نه در خدمت تبلیغات تجاری.