پاراآسیایی ناگویا؛ خسروی صاحب نشان طلا شد
یاسین خسروی در مسابقات پرتاب وزنه رقابتهای پارادوومیدانی به نشان طلا دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در پایان مسابقات روز دوم رقابتهای پارادوومیدانی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، یاسین خسروی نشان طلای پرتاب وزنه کلاس F۵۷ را به دست آورد.
نماینده ایران در این ماده آخرین شرکت کننده ایران در روز دوم بود که با پنج ورزشکار دیگر رقابت میکرد با ثبت رکورد ۱۵.۲۵ به نشان طلا دست پیدا کرد.
یاسین خسروی با پرتاب ۱۵.۲۵ نصاب بازیهای پاراآسیایی را شکست. این نصاب پیش از این در اختیار ورزشکار چینی بود.