پاراآسیایی ناگویا؛ خسروی صاحب مدال طلا شد
یاسین خسروی در مسابقات پرتاب وزنه رقابتهای پارادوومیدانی به مدال طلا دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در پایان مسابقات روز دوم رقابتهای پارادوومیدانی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، یاسین خسروی مدال طلای پرتاب وزنه کلاس F۵۷ را به دست آورد.
نماینده ایران در این ماده آخرین شرکت کننده ایران در روز دوم بود که با پنج ورزشکار دیگر رقابت میکرد با ثبت رکورد ۱۵.۲۵ به مدال طلا دست پیدا کرد.
یاسین خسروی با پرتاب ۱۵.۲۵ رکورد بازیهای پاراآسیایی را شکست. این رکورد پیش از این در اختیار ورزشکار چینی بود.