به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ فریبرز مردانی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ انقلاب، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص سارق را شناسایی و در مخفیگاهش با مقادیری اموال مسروقه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت در پایان گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و سارق پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.