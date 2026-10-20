مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی گفت:انجمن اولیا و مربیان باید بابرنامه ریزی درست وارتباطی مستمر بتواند به عنوان بازویی قوی با ارائه برنامه مشاوره به نظام آموزش و پرورش کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان‌غربی، در آیین گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان، موفقیت‌های علمی، قرآنی، فرهنگی و فناورانه دانش‌آموزان را جلوه‌ای از توانمندی‌های تربیتی استان دانست و بر ضرورت همراهی مؤثر خانواده‌ها در پشتیبانی از یادگیری و بهبود فضا‌های آموزشی تأکید کرد.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان‌غربی، در این مراسم با تبیین جایگاه مشارکت اجتماعی در پیشرفت نظام تعلیم‌وتربیت، اظهار کرد: کیفیت آموزش‌وپرورش، برآیند مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی همه ارکان جامعه است و خانواده‌ها به‌عنوان نخستین و ماندگارترین کانون تربیت، نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهداف این نهاد دارند. انتظار می‌رود اولیا با حضوری فعال‌تر در کنار مدارس، به‌ویژه در زمینه توسعه و بهبود فضا‌های آموزشی، به تقویت زیرساخت‌های یادگیری کمک کنند؛ چراکه عبور از محدودیت‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز‌های روبه‌رشد دانش‌آموزان، مستلزم عزم مشترک و مشارکت هدفمند همه ظرفیت‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط محیطی بر کیفیت یادگیری افزود: فضای آموزشی صرفاً محلی برای انتقال دانش نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری اندیشه، پرورش استعداد‌ها و تجربه زیست اجتماعی دانش‌آموزان است. تناسب امکانات با جمعیت دانش‌آموزی و فراهم بودن شرایط مطلوب کلاس درس، امکان تمرکز بیشتر معلم، تعامل عمیق‌تر با فراگیران و مشارکت مؤثر آنان در فعالیت‌های آموزشی را افزایش می‌دهد. از این منظر، توسعه فضا‌های آموزشی را باید سرمایه‌گذاری بر کیفیت یادگیری و آینده نسل نو دانست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت ارزیابی پیشرفت‌ها بر پایه شاخص‌های علمی و عملکردی تصریح کرد: با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، تلاش فرهنگیان و مدیران مدارس استان به دستاورد‌های ارزشمندی منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین نمرات دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، مطابق آمار ارائه‌شده، یک‌ونیم نمره افزایش یافته است. همچنین دانش‌آموزان استان در رشته ریاضی رتبه چهاردهم و در رشته علوم تجربی رتبه بیست‌ودوم کشوری را کسب کرده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که ظرفیت پیشرفت در مجموعه تعلیم‌وتربیت استان وجود دارد و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، پشتیبانی مؤثرتر و استمرار تلاش‌ها می‌توان آن را به دستاورد‌هایی گسترده‌تر تبدیل کرد.

صمیمی با تشریح بخشی دیگر از موفقیت‌های دانش‌آموزان استان اظهار کرد: کسب ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور سراسری، پنج رتبه برتر کشوری در مسابقات قرآن، ۴۲ رتبه در رقابت‌های فرهنگی و هنری و رتبه سوم کشوری در حوزه هوش مصنوعی، جلوه‌هایی از توانمندی دانش‌آموزان آذربایجان‌غربی در عرصه‌های گوناگون علمی، قرآنی، فرهنگی و فناورانه است. این موفقیت‌ها حاصل تلاش فردی دانش‌آموزان نیست؛ بلکه در پیوند میان کیفیت تدریس معلمان، تدبیر مدیران، انگیزه دانش‌آموزان و حمایت خانواده‌ها شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه دستاورد‌های موجود نباید به رضایت از وضعیت کنونی بینجامد، خاطرنشان کرد: پیشرفت آموزشی، فرایندی مستمر است و هر موفقیت باید نقطه عزیمت برای دستیابی به افق‌های بالاتر باشد. در چارچوب اهداف برنامه هفتم توسعه، افزایش سالانه نیم‌نمره‌ای میانگین نمرات پیش‌بینی شده است؛ هدفی که تحقق آن، به ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری، شناسایی دقیق نیاز‌های دانش‌آموزان، تقویت توان حرفه‌ای معلمان و همراهی پیوسته خانواده‌ها نیاز دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان در ادامه، خانواده و مدرسه را دو کانون مکمل در شکل‌گیری شخصیت و آینده دانش‌آموزان دانست و تأکید کرد: حمایت خانواده زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که با شناخت نیاز‌های فرزندان، ارتباط سازنده با مدرسه و همراهی آگاهانه در مسیر رشد آنان همراه باشد. هنگامی که تلاش تخصصی معلمان با پشتیبانی عاطفی و تربیتی خانواده پیوند می‌خورد، زمینه شکوفایی استعدادها، تقویت اعتمادبه‌نفس و دستیابی به موفقیت‌های پایدار فراهم می‌شود.

صمیمی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: اعتبار و توفیق آموزش‌وپرورش نه صرفاً در ساختار‌ها و امکانات آن، بلکه در کیفیت اندیشه، منش، توانمندی و عملکرد دانش‌آموزانی متجلی می‌شود که برای آینده جامعه پرورش می‌یابند. ازاین‌رو، هر اندازه همکاری میان خانواده‌ها و مدارس عمیق‌تر، هدفمندتر و مستمرتر باشد، امکان تربیت نسلی دانا، مسئولیت‌پذیر، خلاق و برخوردار از شایستگی‌های علمی و اخلاقی افزایش خواهد یافت؛ نسلی که سرمایه اصلی توسعه و پیشرفت استان و کشور به شمار می‌رود.