معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیند تولید محصولات کشاورزی از طریق سامانه‌های تخصصی، دریافت شناسنامه یکتا و اختصاص کد QR تأکید کرد و گفت: از این پس ارائه محصولات به بازار و به‌ویژه بخش صادرات، مستلزم برخورداری از این شناسه‌هاست.

توقف صدور گواهی صادرات برای محصولات فاقد کد QR در چهارمحال و بختیاری

توقف صدور گواهی صادرات برای محصولات فاقد کد QR در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،روح‌الله سعیدی گفت:تمامی مراحل تولید یک محصول زراعی یا باغی از مرحله آماده‌سازی و خاک‌ورزی تا زمان برداشت باید در سامانه مربوطه ثبت شود تا مصرف‌کننده نهایی از هویت دقیق تولیدکننده و منطقه جغرافیایی تولید مطلع گردد.

وی با تأکید بر اینکه از این پس نظارت ویژه‌ای بر مقوله کیفیت و سلامت محصولات اعمال می‌شود، افزود: محصولات کشاورزی به‌طور نظام‌مند باید از بستر این سامانه‌ها عبور کرده و شناسنامه یکتا دریافت نمایند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص نحوه اقدام بهره‌برداران تصریح کرد: بر همین اساس، از تمامی تولیدکنندگان و فعالان حوزه عرضه درخواست می‌شود برای دریافت شناسنامه و کد QR، به اتاق اصناف شهرستان خود، مدیریت‌های جهاد کشاورزی یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه کنند تا محصولات خود را با استاندارد و هویت مشخص به بازار عرضه نمایند.

سعیدی پیرامون ضوابط محصولات صادراتی نیز خاطرنشان کرد: اگرچه برای مصارف بازار داخلی در سال جاری (به عنوان سال نخست اجرای این طرح) با احتیاط و تدریج عمل می‌شود، اما برای محصولات صادراتی، داشتن کد QR یک ضرورتِ کاملاً الزامی است. در غیر این صورت، همکاران مدیریت حفظ نباتات تحت هیچ شرایطی گواهی تولید صادر نخواهند کرد؛ چرا که کشور‌های مقصد بدون داشتن این شناسه و احراز هویت سلامت محصول، از پذیرش آن خودداری می‌کنند.

وی در پایان یادآور شد: کارشناسان معاونت بهبود تولیدات گیاهی، اتاق اصناف، نظام مهندسی و مدیران جهاد کشاورزی در تمامی شهرستان‌ها آماده پاسخگویی به سوالات، راهنمایی کشاورزان و تسهیل فرآیند صدور کد‌های QR برای بهره‌برداران هستند.