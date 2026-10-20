به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی مذهبی با اشاره به روند شکل‌گیری این کمپین گفت: «این روایت طی ۱۵ روز، از طرح‌های مبهم و پرسش‌برانگیز آغاز شد؛ با کارناوال نمادین عروسی ادامه یافت و در چرخشی ناگهانی، به تصویر سوگ و عروسی خونین جزیره سیریک رسید. هم‌زمان، پیام‌های شهری به مطالبه پیگیری و مجازات عاملان جنایت علیه شهدای ایرانی اختصاص یافت.»

وی با تأکید بر نقش روایت‌های فرهنگی در بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی افزود: «روایت‌های شهری می‌توانند مسائل مهم جامعه را از سطح خبر فراتر ببرند و با زبان تصویر و نماد، به تجربه‌ای ملموس برای شهروندان تبدیل کنند.»

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، مراسم امشب در میدان تجریش، نقطه عطف این کمپین است و ابعاد کامل روایت ۱۵ روز گذشته برای شهروندان آشکار خواهد شد.