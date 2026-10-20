امشب راز «صحنه جرم» در تجریش فاش میشود
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، از رونمایی نهایی کمپین فرهنگیتبلیغی «ندیدن این صحنه جرم است» امشب در میدان تجریش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
مهدی مذهبی با اشاره به روند شکلگیری این کمپین گفت: «این روایت طی ۱۵ روز، از طرحهای مبهم و پرسشبرانگیز آغاز شد؛ با کارناوال نمادین عروسی ادامه یافت و در چرخشی ناگهانی، به تصویر سوگ و عروسی خونین جزیره سیریک رسید. همزمان، پیامهای شهری به مطالبه پیگیری و مجازات عاملان جنایت علیه شهدای ایرانی اختصاص یافت.»
وی با تأکید بر نقش روایتهای فرهنگی در بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی افزود: «روایتهای شهری میتوانند مسائل مهم جامعه را از سطح خبر فراتر ببرند و با زبان تصویر و نماد، به تجربهای ملموس برای شهروندان تبدیل کنند.»
به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، مراسم امشب در میدان تجریش، نقطه عطف این کمپین است و ابعاد کامل روایت ۱۵ روز گذشته برای شهروندان آشکار خواهد شد.