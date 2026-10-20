رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هوشمندسازی آمایش سرزمین را عاملی مؤثر در تسریع صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری، کاهش تخلفات و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت مناطق دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از هفته آمار و برنامه‌ریزی با شعار «سازمان برنامه و بودجه کشور، تحولات نوآورانه»، نشست تخصصی «آمایش هوشمند سرزمین و طرح‌های عمرانی» امروز - سه‌شنبه ۲۸ مهرماه - با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، کارشناسان و متخصصان برگزار شد.

سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست، با اشاره به پیامد‌های بی‌توجهی به آمایش سرزمین در سال‌های گذشته گفت: نبود اطلاعات دقیق و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در این حوزه، خسارت‌هایی به اقتصاد و محیط زیست کشور وارد کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه رعایت الزامات آمایش سرزمین در موفقیت فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد، افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد واحد‌هایی که بدون دریافت مجوز‌های مرتبط با آمایش سرزمین فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، بیشتر با ورشکستگی مواجه شده‌اند؛ در مقابل، رعایت این الزامات می‌تواند به ماندگاری بیشتر فعالیت‌ها کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت آمایش سرزمین در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور اظهار کرد: در طرح‌های آمایش سرزمین، اولویت‌ها مشخص است و می‌توان بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کرد؛ اما اگر بخواهیم با شرایط موجود پیش برویم، باید تا ۱۰۰ سال هیچ طرح جدیدی را آغاز نکنیم و صرفاً طرح‌های قبلی را به پایان برسانیم؛ درحالی‌که با اولویت‌بندی صحیح، می‌توان از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کرد.

وی هوشمندسازی فرآیند‌های آمایش سرزمین را راهکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش تخلفات دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، علاوه بر کوتاه کردن زمان بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزها، امکان شناسایی مناطق مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی را فراهم می‌کند.

پورمحمدی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های محیطی و جغرافیایی مناطق تصریح کرد: منابع آب، تراکم جمعیت و وضعیت فرونشست زمین از جمله عواملی هستند که باید پیش از آغاز فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند.

وی همچنین دسترسی به اطلاعات دقیق و برخط را از مزیت‌های فناوری‌های جدید برشمرد و افزود: برای نمونه، بررسی میزان تردد خودرو‌ها و مسافران و شناسایی مسیر‌های پرتردد می‌تواند به تشخیص نیاز‌های واقعی کشور و تعیین اولویت‌های اجرایی کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را به جای چانه‌زنی‌های غیرضروری فراهم آورد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به محدودیت اعتبارات عمرانی اظهار کرد: اگر منابع موجود بدون اولویت‌بندی میان طرح‌ها توزیع شود، تکمیل برخی پروژه‌ها ممکن است تا ۳۵ سال طول بکشد و در برخی بخش‌ها نیز امکان آغاز طرح‌های جدید از بین برود.

وی افزود: برای جلوگیری از پراکندگی منابع، باید سازوکاری منظم برای اجرای طرح‌های عمرانی ایجاد شود تا اعتبارات به سمت پروژه‌های اصلی و دارای اولویت هدایت شوند. در این چارچوب، طرح‌های نیمه‌تمامی که با ملاحظات آمایش سرزمین همخوانی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند.

پورمحمدی ادامه داد: در این چارچوب، طرح‌های نیمه‌تمامی که با ملاحظات آمایش سرزمین همخوانی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند. در مقابل، طرح‌هایی که مجوز ماده ۲۳ را دریافت نکرده‌اند یا موافقت‌نامه آنها مبادله نشده و مراحل ابلاغ و تخصیص اعتبار را طی نکرده‌اند، در اولویت تخصیص منابع نخواهند بود.

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به امکان استفاده از سامانه‌های هوشمند برای بررسی صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران، مشاوران و شرکت‌های فناوری اطلاعات اشاره کرد. با بهره‌گیری از سامانه‌های موجود می‌توان اطلاعات مورد نیاز این شرکت‌ها را به‌صورت برخط بررسی کرد و ارزیابی وضعیت آنها را با کاهش مداخله مستقیم افراد انجام داد.

پورمحمدی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی با تحولات فناوری اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف، از فرهنگ و ادبیات تا آمایش سرزمین، در حال گسترش است و هماهنگی بخش‌های مختلف با این تحولات می‌تواند به تسریع روند پیشرفت کمک کند.