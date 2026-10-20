چهارمین دفتر خبری اقشار و بیست و چهارمین دفتر خبری صدا و سیمای استان یزد در حوزه علمیه خواهران افتتاح شد.

افتتاح چهارمین دفتر خبری اقشار و بیست و چهارمین دفتر خبری صدا و سیمای استان یزد در حوزه علمیه

افتتاح چهارمین دفتر خبری اقشار و بیست و چهارمین دفتر خبری صدا و سیمای استان یزد در حوزه علمیه



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل صدا و سیمای استان یزد گفت: این دفتر خبری بصورت تخصصی رویدادها، دستاور‌ها و اخبار حوزه علمیه خواهران را رصد و برای مخاطبان رسانه ملی روایت می‌کند.



کریمی با اشاره به سند تحول صدا و سیما مبنی بر هویت بخشی و عدالت گستری، افزود: فعالیت‌های دفتر خبری حوزه علمیه خواهران می‌توان پل ارتباطی محکمی میان نخبگان حوزوی و بدنه جامعه ایجاد کند.



وی به ظرفیت عظیم بانوان طلبه در استان یزد اشاره کرد و گفت: افتتاح این پایگاه رسانه‌ای، نوید بخش انعکاس هرچه بهتر فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی بانوان طلبه است تا حضور اثرگذار آنان در عرصه‌های مختلف، دیده و شنیده شود.



هم اکنون بیش از ۳ هزار بانوی طلبه در سطح ۲، سطح ۳ و سطح دکترا در ۲۰ مدرسه علمیه خواهران استان یزد مشغول به تحصیل هستند.

