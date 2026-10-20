از برگزدیگان چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان کشور در بخش های دانش‌آموزی و فرهنگی و مدیران و مجریان این مسابقات در آذربایجان غربی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محفل کشوری انس با قرآن کریم، هم‌زمان با چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان، با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان، فدوی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان، مدیران آموزش‌وپرورش نواحی و مناطق، مسئولان، مدیران مدارس، استادان و مربیان قرآنی، حافظان و برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی، در مسجد قبای ارومیه برگزار شد.

این محفل، فرصتی برای تعمیق انس با کلام وحی، پاسداشت جایگاه قرآن در تربیت نسل آینده و گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب بود؛ حضوری معنوی که پیوند میان ایمان، اخلاق، هویت دینی و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان را یادآور شد.

در این برنامه، برگزیدگان قرآنی دانش‌آموز و فرهنگی، مدیران برتر نواحی و مناطق، مدیران مدارس و عوامل اجرایی مورد تجلیل قرار گرفتند. این محفل به‌صورت زنده و مستقیم از شبکه قرآن و معارف سیما و شبکه استانی پخش شد.