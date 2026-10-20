



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مصطفی رحیمی گفت: برداشت انار شیرین از ۱۶۵ هکتار باغ‌های این شهرستان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

او بیان کرد: برداشت محصول در شهرستان ارسنجان از نیمه دوم شهریور آغاز شده است و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان افزود: رقم شهوار و شیرین پوست قرمز از مهمترین ارقام تولیدی انار در ارسنجان است.

رحیمی اضافه کرد:محصول انار برداشت شده از شهرستان ارسنجان پس از آماده سازی روانه بازار‌های داخلی و کشور‌های حوزه خلیج فارس می‌شود.

او در پایان بیان کرد: استفاده از انار شیرین به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان و خواص ضد التهابی در کاهش التهاب دستگاه گوارش و کاهش فعالیت سلول‌های سرطانی، کاهش کلسترول بد و فشار خون و بهبود درد مفاصل موثر است.