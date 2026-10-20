جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند» با هدف شناسایی استعداد‌های سراسر کشور در عرصه طنز و رادیو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امروز از پوستر پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو زیر چتر لبخند با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، مهدی نعلبندی مدیرکل صدای استان‌ها، ابوذر ابراهیم مدیر روابط‌عمومی معاونت صدا و جمعی از مدیران شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در استودیوی شماره هشت ساختمان شهدای رادیو رونمایی شد.

با لبخند و طنز رادیویی تا شقایق هست زندگی باید کرد

معاون صدای رسانه ملی در این مراسم، با تأکید بر جایگاه طنز در فرهنگ و ادبیات ایران گفت: مردم ما بسیار طنزپرداز هستند، حتی در شرایط دشوار و سخت، موقعیتی طنز می‌آفرینند و خلق می‌کنند و در کنار شعر، کار طنز نیز جایگاه و منزلت خاص خودش را دارد.

احمد پهلوانیان با اشاره به طنز‌های تلخ در عرصه‌های مختلف جهان امروز، از جمله حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان کرد: طنز در رسانه‌ای گرم مانند رادیو که بر صدا متکی است، ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما همین ویژگی‌ها می‌تواند بر میزان اثرگذاری آن بیفزاید.

پهلوانیان با اشاره به شعر سهراب سپهری گفت: سهراب عزیز گفته است که چتر‌ها را باید بست و زیر باران باید رفت، ولی چتر لبخند از آن چتر‌هایی است که باید گشود و زیر این چتر نشست و تا شقایق هست باید زندگی کرد.

حمیدرضا افتخاری، مدیر شبکه رادیویی صبا نیز دراین مراسم گفت: استمرار جشنواره «زیر چتر لبخند» در پنج دوره فرصتی برای رقابت شبکه‌های رادیویی و سنجش توانمندی فعالان و علاقه‌مندان تولید محتوای طنز صوتی در رادیو‌های سراسری و مراکز استان‌ها است.

او با اشاره به سیاست معاونت صدا برای حرکت به سمت رسانه‌ای چندسکویی و چندرسانه‌ای، افزود: اضافه شدن بخش هوش مصنوعی و بخش تنظیم مکتوب از تغییرات پنجمین دوره جشنواره است، رویکردی که ظرفیت‌های متنوع تولید و ارائه آثار طنز را مورد توجه قرار می‌دهد.

همکاری مراکز استان‌ها با رادیو صبا در جشنواره «زیر چتر لبخند»

دبیر جشنواره «زیر چتر لبخند» با اشاره به همکاری چهار مجموعه در برگزاری این دوره نیز گفت: شبکه رادیویی صبا به‌عنوان نهاد پیشرو در حوزه طنز رادیویی، تلاش کرده است مجموعه‌های فعال این عرصه را همراه کند تا دامنه جشنواره در سراسر کشور گسترش یابد.

ساجد قدوسیان افزود: شبکه نسیم سیما، دفتر طنز حوزه هنری و اداره کل صدای استان‌ها در کنار شبکه رادیویی صبا در این دوره همکاری دارند و این مشارکت با هدف افزایش گستره جشنواره، حضور بیشتر مراکز استان‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای ارائه آثار شکل گرفته است.

قدوسیان با تأکید بر اینکه فعالیت رسانه‌ای دیگر به صدا یا تصویر محدود نیست، گفت: در بخش حرفه‌ای جشنواره، امکان تولید و ارسال آثار تصویری در قالب ویدئوکست نیز پیش‌بینی شده است.

دبیر جشنواره همچنین بخش مردمی را از بخش‌های مهم این دوره دانست و بیان کرد: شش ساختار برای تولید آثار مردمی در نظر گرفته شده است تا علاقه‌مندان با هر سطحی از تجربه و امکانات، حتی خانواده‌هایی که می‌توانند در کنار یکدیگر برنامه‌ای رادیویی تولید کنند، فرصت حضور در این رقابت را داشته باشند.

او شناسایی استعداد‌های تازه و یافتن همکاران جدید برای فعالیت حرفه‌ای در حوزه طنز رادیویی را از اهداف مهم این بخش عنوان کرد و افزود: افرادی که توانایی تولید آثار حرفه‌ای دارند یا می‌توانند با آموزش در این مسیر پیشرفت کنند، از ظرفیت‌های مورد توجه جشنواره هستند.

قدوسیان ادامه داد: آیین اختتامیه پنجمین دوره این رویداد قرار است اوایل بهمن‌ماه برگزار شود.

جشنواره «زیر چتر لبخند» از بخش‌های مردمی تا صدای مراکز استان‌ها

به گفته روابط عمومی معاونت صدا پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند» در دو بخش حرفه‌ای و مردمی برگزار می‌شود.

بخش حرفه‌ای شامل بخش قالب‌محور با موضوع آزاد و بخش ویژه موضوع‌محور است که در بخش ویژه، چهار موضوع تعیین شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب دلخواه و با مدت‌زمان حداکثر ۱۵ دقیقه تولید کنند که این بخش به همکاران شبکه‌های رادیویی سراسری و صدای مراکز استان‌های سازمان صداوسیما اختصاص دارد.

در بخش مردمی نیز علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در شش ساختار پیش‌بینی‌شده ارائه کنند.

مهلت اولیه ارسال آثار تا ۲۲ آذرماه اعلام شده است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شبکه رادیویی صبا به نشانی www.radiosaba.ir و ورود به سامانه «هدهد»، آثار خود را ثبت کنند.