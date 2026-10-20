به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، انوشه رحمانی معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی استاندارد ایران در بازدید از مجموعه استاندارد بندر امیرآباد گفت: اداره کل استاندارد مازندران پرکارترین و پرمشغله‌ترین اداره کشور است که با بیش از ۱۴۰۰ واحد تولیدی فعال محصولات متنوعی را در کشور تولید و توزیع دارد و در برخی موارد برای برخی کالا‌ها سه شیفت در حال خدمات رسانی است تا از شرایط کیفیت کالا‌های مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور در مبادی ورودی و به خصوص در بندرگاه‌های شمال کشور، ارزیابی انطباق انجام می‌شود.

او تصریح کرد: تشدید نظارت بر کالا‌های وارداتی و کار‌های تولیدی با قوت در دستور کار است. سعی داریم با رویکرد هوشمندانه و استفاده از سیستم‌های مدیریت ریسک و ماژول‌های درست ارزیابی انطباق، انطباق را به گونه‌ای انجام شود که هم حفظ اطمینان از کیفیت را داشته باشیم و در مصرف منابع هم به استاندارد مربوطه برسیم.

عباس رحیمی مدیرکل استاندارد مازندران هم گفت: با توجه به اهمیت ارزیابی انطباق بر کالا‌های وارداتی و صادراتی، استاندارد امیرآباد تجهیز شد که کمک فراوانی به سرعت دهی کالا‌ها داده و در ترخیص کالا سرعت داریم.

وی افزود: زمان پاسخگویی در استاندارد مازندران برای کالا‌های وارداتی سه روز است و در کشور این رقم ۵ روز است که ترخیص کالا و کاهش انبارداری در بندر مورد توجه قرار گرفته است.