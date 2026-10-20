۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۲، به ۴۷ طرح تولیدی و اشتغالزایی در خراسان جنوبی پرداخت شد.

پرداخت ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۲، به طرح‌های تولیدی خراسان جنوبی

پرداخت ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۲، به طرح‌های تولیدی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه استانی تبصره ۲، جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تبصره ۲، را مطالبه جدی از بانک‌ها و دستگاه‌ها دانست و بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات، رفع موانع پیش‌روی متقاضیان و استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات تخصیصی برای حمایت از تولید و اشتغال استان تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به اختصاص ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان در این بخش افزود: تاکنون ۱۴۲ طرح با اعتبار پیشنهادی بالغ بر ۵۸۲ میلیارد تومان معرفی شده که از این تعداد، حدود ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات به ۴۷ طرح در استان پرداخت شده است.

به گفته وی مقدار جذب اعتبارات تخصیصی استان به حدود ۳۲ درصد رسیده که با توجه به ظرفیت‌های موجود، ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات و پیگیری جدی‌تر پرونده‌ها را دوچندان می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد مجموعه‌هایی که در پرداخت تسهیلات پیشتاز بوده‌اند، گفت: عملکرد جهاد کشاورزی با تحقق ۷۵.۵ درصدی پرداخت‌ها قابل تقدیر است.

هاشمی با اشاره به ضرورت پیگیری جدی‌تر عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌های دارای جذب پایین افزود: انتظار می‌رود مجموعه‌هایی که هنوز در پرداخت تسهیلات عقب هستند، با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند پرداخت‌ها را اصلاح کنند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش منابع مالی استان در سطح ملی تأکید کرد: با تلاش‌های انجام شده، منابع ملی و اعتبارات استان از حدود سه همت به بیش از ۱۲ همت افزایش یافته و در بخش‌های مختلف نیز منابع قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها جذب شده است.

استاندار خراسان جنوبی

وی همچنین برگزاری جلسه پیگیری در فاصله دو هفته آینده را مورد تأکید قرار داد و گفت: هدف این است که با بررسی موردی پرونده‌ها، رفع موانع و استفاده از ظرفیت جایگزینی طرح‌ها، مقدار جذب اعتبارات به بیش از ۸۰ درصد برسد.