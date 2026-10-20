مدیرکل اخبار استان‌های رسانه ملی در سفر به لرستان، آخرین وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات و نیاز‌های آموزشی حوزه خبر صدا و سیمای این استان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علیرضا بای در سفر به لرستان، وضعیت نیروی انسانی معاونت خبر صدا و سیمای لرستان را از نظر تعداد و ترکیب تخصصی نیرو‌ها در حوزه‌های مختلف خبرنگاری، دبیری خبر، تصویربرداری و تدوین بررسی کرد.

وی همچنین از نزدیک در جریان تبدیل وضعیت کارکنان، فرصت‌های ارتقای شغلی و ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای نیرو‌های موجود قرار گرفت.

بای، نیازسنجی تجهیزات تخصصی و بررسی الزامات به‌روزرسانی زیرساخت‌های فنی را از دیگر محور‌های این نشست عنوان کرد.

وی افزود: در این بخش، وضعیت دوربین‌های تصویربرداری، سه‌پایه‌ها، میکروفن‌ها و ست‌های تدوین با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای کیفیت تولیدات و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیاز‌های پوشش خبری استان نیز بررسی شد.

وضعیت فعالیت خبرنگاران آزاد، ظرفیت و شرایط دفاتر خبری در شهرستان‌های استان و موانع احتمالی در مسیر پوشش مستمر و فراگیر رویدادها، شناسایی نیاز‌های آموزشی کارکنان در حوزه‌های تخصصی خبر، مهارت‌های میدانی و الزامات جدید تولید و انتشار محتوا نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در این دیدار همچنین، مدیرکل اخبار استان‌های رسانه ملی بر ضرورت نگاه جامع به توسعه معاونت خبر با تکیه بر توانمندسازی نیروی انسانی، تأمین تجهیزات متناسب با نیاز‌های روز، تقویت شبکه دفاتر خبری و ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرعت انتقال اخبار، بهبود کیفیت تولیدات و تقویت نقش رسانه استانی در بازتاب دقیق و به‌موقع رویداد‌های لرستان باشد.