مجموعه ورزشی آبی دولتی فیروزکوه که پیش‌تر به امکاناتی نظیر جکوزی، سونا، اتاق نمک و اتاق آب‌سرد مجهز بود، با افزودن استخر کودکان توسعه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه تمامی امکانات تخصصی از جمله سونا، جکوزی، اتاق آب‌سرد، اتاق نمک و استخر تازه تأسیس کودکان را به صورت یکجا در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

همچنین در راستای خدمات‌رسانی بهتر، تعرفه این مجموعه به صورت دولتی محاسبه شده و برای مراجعین بخش آب‌درمانی نیز ۵۰ درصد تخفیف اعمال می‌گردد..

برای تجهیز و ساخت این بخش جدید در تنها مجموعه آبی دولتی شرق استان تهران، اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.