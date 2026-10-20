به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرکت تعاونی باغداران مرکبات و کارخانجات کشت و صنعت کوثر رامسر با بیش از ۱۰ هزار سهامدار، عمدتاً از کشاورزان و باغداران منطقه، با هدف حمایت از تولیدکنندگان مرکبات، جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده، از سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی احمدنژاد، مدیرعامل این شرکت تعاونی، در حاشیه بازدید فرماندار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و جمعی از مسئولان از بخش‌های مختلف تولیدی این مجموعه، با اشاره به نقش تعاونی در حمایت از باغداران گفت: یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی این مجموعه، خرید و فرآوری پرتقال‌هایی است که به دلیل نداشتن شرایط عرضه در بازار میوه تازه‌خوری، با خطر ضایعات و افت ارزش اقتصادی مواجه‌اند.

وی افزود: این مجموعه با ظرفیت فرآوری نزدیک به ۲۰۰ تن مرکبات در روز و ظرفیت سالانه تولید حدود هزار تن کنسانتره، در زمینه تولید کنسانتره پرتقال و محصولات جانبی فعالیت دارد و تلاش می‌کند ضمن ایجاد ارزش افزوده برای محصولات باغداران، زمینه تداوم اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران مرکبات رامسر با اشاره به توسعه فعالیت‌های مجموعه گفت: از سال ۱۴۰۳، نصب و راه‌اندازی آزمایشی خط تولید شوریجات شامل خیارشور، زیتون، سیر و فلفل نیز در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که با هدف تنوع‌بخشی به تولیدات، ایجاد درآمد مکمل و تقویت اشتغال انجام شده است.

احمدنژاد ظرفیت این خط تولید را روزانه حدود ۱۲ هزار شیشه، معادل پنج تا شش تن محصول، اعلام کرد و افزود: این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی در تأمین نیاز بازار شمال کشور و توسعه فعالیت‌های اقتصادی شرکت داشته باشد.

وی همچنین از کاشت نزدیک به ۲۴ هزار اصله نهال صنوبر با هدف زراعت چوب خبر داد و گفت: استفاده بهینه از زمین‌های در اختیار مجموعه و ایجاد منابع درآمدی مکمل در کنار فعالیت‌های اصلی تولیدی، از دیگر برنامه‌های این تعاونی است.

شرکت تعاونی باغداران مرکبات و کارخانجات کشت و صنعت کوثر رامسر با اتکا به مشارکت سهامداران، به‌ویژه کشاورزان و باغداران منطقه، و با همراهی اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و مسئولان، در مسیر حمایت از تولید داخلی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده و حفظ فرصت‌های شغلی فعالیت می‌کند.

بازدید مسئولان شهرستان رامسر از این مجموعه نیز فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های تولیدی، روند توسعه خطوط فرآوری و شوریجات و نقش این واحد صنعتی در پشتیبانی از بخش کشاورزی و اشتغال منطقه بود.