به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران ؛ محمدعلی خراسانی با اشاره به افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار کالابرگ الکترونیکی به ۲۰ درصدگفت : حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی همچنان از فروشگاه‌های خرد و سوپرمارکت‌ها انجام می‌شود.

خراسانی درباره افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: با افزایش تعداد پذیرندگان طرح، دسترسی مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر شده است. طبیعی است که گسترش شبکه پذیرندگی در افزایش سهم این فروشگاه‌ها مؤثر باشد.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به محدودیت اقلام مشمول کالابرگ گفت: درخواست ما این بوده که دست فروشگاه‌ها برای عرضه کالاهای متنوع‌تر باز باشد. هرچه دامنه انتخاب مصرف‌کننده گسترده‌تر شود، خانوارها بهتر می‌توانند متناسب با نیاز خود از اعتبارشان استفاده کنند.

او همچنین تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان را برای تداوم مشارکت آنها ضروری دانست و افزود: پرداخت اعتبار در موعد مقرر به حفظ نقدینگی فروشگاه‌ها و تأمین مستمر کالا کمک می‌کند. تأخیر در تسویه می‌تواند بر برنامه‌ریزی فروشگاه‌ها و روند عرضه محصولات اثر بگذارد.

خراسانی با اشاره به افزایش هزینه کالاهای اساسی تأکید کرد: باید به‌طور مستمر بررسی شود که اعتبار کالابرگ تا چه اندازه با هزینه واقعی تأمین کالاهای ضروری تناسب دارد. حمایت مؤثر از خانوارها، هم به اعتبار متناسب و هم به تنوع بیشتر کالاهای مشمول نیاز دارد.

به گفته رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ارزیابی موفقیت کالابرگ نباید فقط بر اساس سهم فروشگاه‌ها یا تعداد پذیرندگان انجام شود؛ بلکه میزان دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری، تناسب اعتبار با قیمت‌ها و شفافیت آمارهای طرح نیز باید مورد توجه قرار گیرد.